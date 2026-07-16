La captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024 marcó un antes y un después en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. De acuerdo con una reciente reconstrucción publicada por el periodista Raymundo Riva Palacio, este suceso representó “el peor golpe que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio” , desatando una crisis interna en Palacio Nacional marcada por la desconfianza, el temor a revelaciones de complicidad y tensiones políticas que aún alcanzan a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ken Salazar y el vacío de información en Palacio Nacional

Durante los primeros días tras la detención en El Paso, Texas, la incertidumbre reinó en el Gobierno mexicano. Riva Palacio detalla que, lejos de las versiones oficiales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, evitó activamente el contacto con las autoridades federales. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, intentó comunicarse con él insistentemente sin éxito.

"En las cinco ocasiones que lo hizo, Salazar no le respondió el teléfono, ni devolvió las llamadas", revela el periodista.

La operación de captura había sido planeada y ejecutada de manera unilateral por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, manteniendo al margen incluso al propio embajador para evitar filtraciones a López Obrador . Ante la falta de respuestas y para intentar controlar el daño de opinión pública, el mandatario mexicano sopesó la idea de presentar la detención como un logro conjunto "inédito", una narrativa que Washington frenó bajo la advertencia de desmentir públicamente al gobierno de México.

El informe de Gertz Manero: 35 mandos bajo sospecha

La mayor preocupación de la administración de López Obrador no era solo la falta de cortesía diplomática, sino la información que la justicia estadounidense pudiera obtener del capo sinaloense. Según la columna, el fiscal Gertz Manero alertó al presidente sobre la profundidad de la infiltración del Cártel de Sinaloa en las estructuras del Estado mexicano.

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Riva Palacio señala que la FGR negoció con la diplomacia estadounidense para evitar que la información sobre nexos de altos funcionarios con el narcotráfico se hiciera pública, buscando evitar que “se incendiara la casa” y previniendo una crisis diplomática de dimensiones impredecibles . El reporte interno entregado al entonces presidente indicaba que al menos 35 mandos altos y medios de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad —en ese momento dirigida por Rosa Icela Rodríguez— colaboraban activamente con Zambada para facilitar el trasiego de drogas.

El blindaje a Rocha Moya y el papel de Claudia Sheinbaum

El escenario se tornó crítico el 10 de agosto de 2024, cuando se difundió una carta firmada por "El Mayo" Zambada en la que acusaba directamente de traición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ante el temor de que quedara asentado en la opinión pública que su administración protegía al capo, López Obrador operó un control de daños que involucró directamente a la entonces Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El exmandatario organizó un viaje a Culiacán para respaldar públicamente a Rocha Moya, obligando a Sheinbaum a participar en el mitin. Según fuentes citadas por Riva Palacio, la hoy Presidenta "expresó en privado que estaba molesta por el espaldarazo a Rocha Moya" ; sin embargo, admitió que "su espacio de maniobra era muy reducido para enfrentar las peticiones directas de López Obrador", una limitante que, apunta el analista, parece persistir en el panorama político actual.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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