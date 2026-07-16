El periodista Carlos Loret de Mola acusó al Gobierno federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) de sostener una "contradicción tan flagrante" respecto a la identidad y posterior entrega a Estados Unidos del piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. En su más reciente columna de opinión, el comunicador señala que las autoridades mexicanas mienten de forma deliberada para ocultar su ineficacia en el manejo de este caso de alto perfil.

La versión de la FGR y un "descubrimiento" tardío

De acuerdo con el análisis de Loret de Mola, el reciente comunicado emitido por la FGR intenta aclarar la situación jurídica del verdadero piloto, identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”. La dependencia federal asegura que, tras su detención el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán —un operativo que dejó un militar muerto y cinco heridos— y su extradición a Estados Unidos en agosto de ese mismo año junto a otros 25 delincuentes, no fue sino hasta junio de 2026 cuando lograron confirmar su identidad a través de huellas dactilares y análisis de voz.

No te pierdas: Así despierta el ciclón "Elida" en el Pacífico este 16 de julio

Para el periodista, esta versión oficial implica que la FGR entregó al presunto criminal a las autoridades estadounidenses ignorando su verdadero papel en el secuestro y traslado del líder del Cártel de Sinaloa. Loret califica esta postura institucional como “un enredo que ellos mismos armaron, haciendo un ridículo que raya en lo cómico” .

García Harfuch: la declaración que desmiente a la Fiscalía

El punto central de la crítica periodística radica en las declaraciones previas del propio gabinete de seguridad, las cuales derrumban la narrativa actual de la FGR. El columnista recordó que el 11 de febrero de 2025, apenas tres días después de la captura de “El Jando”, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó públicamente el rol del detenido durante la conferencia matutina.

En aquella ocasión, Harfuch declaró a pregunta expresa: “sí, podemos adelantar que esta persona, en efecto, es un piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”.

Esta afirmación evidencia, según el texto, que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum sabía exactamente a quién tenían bajo custodia seis meses antes de extraditarlo, contradiciendo frontalmente el hallazgo tardío argumentado por la Fiscalía un año después.

A esto se suman los errores iniciales de la administración federal. El artículo subraya que el 26 de julio de 2024, Rosa Icela Rodríguez, entonces titular de Seguridad, señaló equivocadamente a un piloto privado estadounidense de nombre Larry Curtis Parker, mintiendo también sobre el punto de despegue y el tipo de aeronave.

“Un apetito insaciable por el engaño”

Para Loret de Mola, el manejo mediático y judicial de la captura de Zambada demuestra una “tremenda incapacidad y torpeza de las autoridades mexicanas” . El comunicador concluye que la administración federal detectó sus propias inconsistencias y, aun así, optó por mantener una narrativa falsa frente a la opinión pública.

“Es una farsa. Comunicada además de manera desastrosa. Ese afán de no decir la verdad cada vez les hace más daño”, sentenció el periodista, advirtiendo que las autoridades mantienen un "apetito insaciable por el engaño".

Con información de Carlos Loret de Mola

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA