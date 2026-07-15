La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó este miércoles haber cometido traición a la patria tras la difusión de unos audios por parte de la prensa mexicana en los que aparentemente ofrece colaborar con autoridades estadounidenses, brindándoles información relacionada con las Mesas de Seguridad.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria estatal acusó que el contenido de los audios dados a conocer por el periodista Héctor de Mauleón fue manipulado y sacado de contexto y atribuyó su origen a una operación política encabezada por el exgobernador Jaime Bonilla.

"Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones", afirmó la política.

Marina del Pilar sostuvo que, como gobernadora, no tiene acceso a información de seguridad nacional y afirmó que lo expresado en la conversación filtrada ocurrió en el contexto de un asunto personal relacionado con la cancelación de su visa estadounidense.

Del Pilar expone el origen de los audios: “Fue una trampa”

Según explicó, el encuentro en el que se grabó la conversación ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, luego de que Jaime Bonilla le ofreciera reunirse con supuestos intermediarios de autoridades de Estados Unidos para abordar el tema de su visa.

La gobernadora aseguró que aceptó el encuentro de buena fe, pero posteriormente descubrió que las personas que participaron en la reunión no representaban a ninguna autoridad estadounidense.

"Hoy queda claro para todos: fue una trampa", afirmó.

De acuerdo con su versión, durante la reunión los asistentes le hablaron de presuntos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero con el objetivo de sorprenderla y generar el contexto que posteriormente aparece en los audios difundidos.

Añadió que, al considerar extraña la situación, pidió que cualquier comunicación se realizara a través de su abogado, quien, aseguró, nunca fue contactado.

"Nunca presentaron un documento y nunca se concretó ninguna reunión. Sólo quisieron grabar una conversación privada y después difundirla con el único interés de afectarme políticamente", sostuvo.

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Marina del Pilar acusa manipulación de los audios

Marina del Pilar insistió en que las grabaciones fueron editadas para construir una narrativa falsa.

"Aun así, con toda claridad lo digo: nunca he proporcionado información confidencial o reservada de las Mesas de Seguridad a autoridades extranjeras", afirmó.

Explicó que la coordinación entre autoridades de Baja California y California en distintos temas es una práctica habitual debido a la condición fronteriza del estado, pero aseguró que siempre ocurre dentro de los canales institucionales y sin compartir información reservada.

Asimismo, reiteró que únicamente posee dos cuentas bancarias en México y negó nuevamente tener cuentas en el extranjero.

Marina del Pilar señala a Jaime Bonilla

La gobernadora responsabilizó directamente al exmandatario estatal de haber organizado el encuentro y de utilizar ahora la grabación con fines políticos, al inicio del proceso preelectoral.

También recordó que Jaime Bonilla enfrenta un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Finalmente, Marina del Pilar aseguró que continuará al frente de su administración sin distraerse por lo que calificó como una campaña de desprestigio.

"No permitiré que una venganza personal o política me distraiga de la responsabilidad que me confió el pueblo de Baja California. Mi compromiso con el combate al crimen organizado ha sido y seguirá siendo absoluto", concluyó.

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MB