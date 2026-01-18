Este 18 de enero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo una asamblea en la comunidad de Cruz del Palmar, ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para detallar los avances en el Plan de Justicia para los pueblos originarios de los estados de Guanajuato y Querétaro, que son el otomí y el chichimeca .

En esta sede se concretó uno de los avances más importantes del plan: la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, con lo que se espera resolver un conflicto agrario histórico mediante la entrega de 569 hectáreas a la comunidad.

Detalles del Plan por los Pueblos

Identidad, cultura y territorio

Se expropiaron 701 hectáreas para la conservación de la Zona de Monumentos "Cañada de la Virgen" mediante decreto presidencial el 31 de diciembre de 2025; además, para 2026, se proyecta la instalación de 39 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (8 para chichimeca y 31 para otomí).

Justicia social y género

En 2025, el programa Pensión Mujeres Bienestar benefició a 612 mujeres indígenas con una inversión de 3.67 millones de pesos (MDP).

También se implementaron acciones para la prevención de violencia y educación sexual beneficiando a 529 mujeres en diversas comunidades de Guanajuato y Querétaro.

110 comunidades (26 chichimecas y 84 otomíes) recibieron presupuesto directo para infraestructura social por un total de 92.45 MDP .

Lee también: Sheinbaum asegura que no existe actividad militar de EU en México

Educación y salud comunitaria

Se abrieron comedores en Río Laja y Cieneguilla para 160 niños y, a través de "La Escuela Es Nuestra", se realizaron 340 acciones de mejora en planteles básicos y media superior con una inversión de 99 MDP .

Se publicó la NOM-020-SSA-2025 para reconocer la partería y se inauguró el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar operado por IMSS-Bienestar.

Infraestructura social básica

Se construyeron 239 obras de electrificación para 8 mil 400 habitantes y se realizaron 18 obras de agua potable y drenaje; se otorgaron, además, mil 123 apoyos de vivienda y se inició el modelo de caminos artesanales con la meta de recorrer 50 caminos rurales para su pavimentación a partir de enero de 2026.

Todos estos avances se lograron gracias a una inversión total acumulada de 676.01 MDP .

El compromiso de Sheinbaum

La Presidenta reconoció que el Plan de Justicia es una herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, subrayando que su gobierno representa el "segundo piso de la Cuarta Transformación" .

La Mandataria destacó la importancia de los pueblos Chichimeca y Otomí en la historia y resistencia de la región de Guanajuato y Querétaro, afirmando que la justicia para ellos es una prioridad ética de su administración. Celebró la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, y aseveró que la entrega de tierras es el acto de justicia más significativo para una comunidad que fue despojada históricamente.

Te recomendamos: Países amenazados por Trump se solidarizan con Dinamarca ante conflicto por Groenlandia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF