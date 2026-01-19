IMSS: Cómo solicitar la corrección si calculan mal tu pensión

Al momento de recibir la resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), muchas personas dan por hecho que el monto asignado es correcto. No obstante, pueden presentarse fallas en el cálculo que impactan de manera directa y permanente el ingreso mensual del pensionado, por lo que es fundamental conocer los pasos a seguir en caso de detectar alguna irregularidad.

Una de las acciones más importantes es revisar con atención el documento de resolución. En este se detallan elementos clave como el número de semanas cotizadas, el salario base de cotización, el régimen bajo el cual se otorga la pensión (Ley 73 o Ley 97) y el tipo de pensión autorizada. Cualquier error en estos datos puede traducirse en un pago menor al que corresponde.

Entre las inconsistencias más frecuentes se encuentra el registro incompleto de semanas cotizadas. En ocasiones, ciertos periodos laborales no aparecen reflejados en el historial, especialmente cuando existieron cambios de patrón, fusiones de empresas o reportes incorrectos ante el Instituto. También puede ocurrir que el salario promedio considerado sea inferior al realmente percibido durante la vida laboral.

Si se identifica alguna discrepancia, es necesario reunir pruebas que respalden la aclaración. Esto puede incluir estados de cuenta del IMSS, recibos de nómina, contratos laborales, constancias de trabajo y cualquier documento que demuestre salarios o semanas no reconocidas. Contar con un expediente completo facilita el proceso de revisión.

Con la documentación reunida, el siguiente paso es acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente y solicitar formalmente una revisión o aclaración de la pensión, trámite que generalmente se realiza en el área de prestaciones económicas o pensiones. En casos donde el error es evidente, el Instituto puede realizar la corrección de manera administrativa.

IMSS

Si la solicitud no es aceptada o la inconformidad persiste, el pensionado puede recurrir a las vías legales disponibles. Esto incluye la presentación de un recurso de inconformidad ante el propio IMSS o una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se aportan pruebas suficientes, estos procedimientos pueden derivar en ajustes favorables.

Es importante considerar los tiempos establecidos por la ley. Existen plazos específicos para solicitar correcciones y, si estos se vencen, el derecho a reclamar puede verse limitado. En caso de que proceda la corrección, el IMSS puede cubrir las diferencias generadas de forma retroactiva, únicamente dentro del periodo que la normativa permite.

Asimismo, puede ser útil contar con asesoría especializada. Un abogado en materia de pensiones o un asesor previsional puede ayudar a detectar errores menos evidentes y a evaluar la conveniencia de iniciar el proceso de reclamación.

Cabe señalar que, en ciertos casos, las inconsistencias provienen del historial laboral previo del trabajador y no directamente del IMSS. Por ello, revisar y corregir los datos antes de iniciar el trámite de pensión puede evitar complicaciones posteriores, ya que hacerlo con antelación resulta más sencillo que una vez otorgada la pensión.

En caso de que el cálculo de la pensión sea incorrecto, el pensionado no está obligado a aceptar el monto determinado. Existen mecanismos formales para solicitar ajustes y defender los derechos adquiridos, siempre que se actúe con información, respaldo documental y dentro de los plazos establecidos.

