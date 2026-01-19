Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuánto dinero recibirán los beneficiarios en 2026?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social creado por el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, que tiene como objetivo facilitar la incorporación de personas de entre 18 y 29 años al mercado laboral. Para ello, brinda herramientas que les permiten integrarse a un centro de trabajo y ofrece un incentivo económico que se deposita de manera mensual.

De acuerdo con los lineamientos de la iniciativa, los jóvenes deben inscribirse para recibir capacitación por un periodo de hasta 12 meses en Centros de Trabajo afiliados. Estos espacios también se benefician de la colaboración, al tiempo que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades y experiencia laboral en los beneficiarios.

Además del apoyo económico mensual, los participantes cuentan con seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante todo el tiempo que dura la capacitación, así como algunas prestaciones adicionales, dependiendo del centro de trabajo.

¿De cuánto será el apoyo económico en 2026?

A finales del 2025 el gobierno federal anunció un aumento al apoyo económico que brinda el programa para las y los jóvenes que participan en él.

Anteriormente, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro era de $8 mi 480 pesos mensuales, sin embargo, este año la cantidad se ajustó de acuerdo con el aumento al salario mínimo de 13% en el país.

A partir del 1 de enero de 2026, las y los candidatos que queden seleccionados en las diversas vacantes, así como aquellos que ya formaban parte del programa, recibirán un apoyo económico de $9 mil 582 pesos al mes. El depósito de este monto se realiza directo a las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios.

Para formar parte del programa, se recomienda estar atento a las rondas de postulación que se publican periódicamente en los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro.

