Cofepris da luz verde a 3 vacunas contra la influenza

Durante el mes de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó la autorización de un total de 219 insumos para la salud, de acuerdo con su más reciente Informe mensual de Avances en la Autorización de Registros Sanitarios y Ensayos Clínicos.

Entre los registros aprobados se encuentran tres vacunas contra la influenza, las cuales obtuvieron su aval sanitario para su uso en distintos grupos de la población. Una de ellas es Mexinvac TIV, vacuna antiinfluenza trivalente tipo A y B, desarrollada por el laboratorio Azteca Vacunas, indicada para la inmunización activa de adultos y menores a partir de los seis meses de edad.

También fue autorizada Fluzone High Dose, una vacuna antiinfluenza trivalente con subtipos A y tipo B, elaborada con virus fraccionados e inactivados. Este biológico, producido por Sanofi Winthrop Industrie, está dirigido a personas de 60 años o más.

Asimismo, Cofepris otorgó el registro sanitario a Vaxigrip, vacuna antiinfluenza trivalente tipo A y B, igualmente compuesta por virus fraccionados e inactivados. Este producto, del laboratorio Sanofi Winthrop Industrie, está indicado para la inmunización de adultos, incluidas mujeres embarazadas, así como de niños desde los seis meses de edad.

Además de las vacunas, la autoridad sanitaria federal detalló que durante diciembre se concedieron 40 registros sanitarios a nuevos medicamentos. Estos fármacos están destinados al tratamiento de diversos padecimientos, entre los que se encuentran cáncer de mama, cáncer de pulmón, depresión, diabetes mellitus tipo 2, disfunción eréctil, enfermedad de Crohn, esquizofrenia, hernia hiatal, hipertensión ocular, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y quemaduras de segundo y tercer grado.

En el mismo periodo, Cofepris autorizó 27 ensayos clínicos con el objetivo de impulsar el desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades como adenocarcinoma gástrico, cáncer de mama, distintos tipos de carcinoma, padecimientos cardiovasculares y lupus eritematoso sistémico, entre otros.

El informe también da cuenta de la expedición de 152 registros sanitarios para dispositivos médicos. Entre los insumos aprobados se incluyen un dispositivo de fijación de tejido a hueso, lentes intraoculares precargados con inyector, un sistema de imagen por ultrasonido Doppler pulsado, equipos de mastografía digital, sistemas móviles de rayos X y dispositivos para biopsia, aspiración o trasplante de hueso o médula ósea, entre otros equipos especializados.

