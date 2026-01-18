El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa planificando la anexión de Groenlandia al país del norte, ante lo cual ocho países que forman parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) enviaron tropas al territorio disputado y mostraron su solidaridad para con Dinamarca en este nuevo conflicto internacional .

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de los países europeos que mandaron tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El comunicado

Los países que expresaron este domingo su "plena solidaridad" con Dinamarca fueron Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido. En un comunicado en conjunto señalaron que la operación militar "no supone ninguna amenaza para nadie", después de que el presidente del país del norte amenazara con imponerles aranceles.

" Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés 'Arctic Endurance', coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie ", declararon.

Lee también: Se registra fatal explosión en fábrica de China

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente", añadieron.

Los países cierran filas con Dinamarca

Los firmantes defendieron que seguirán respondiendo "de forma unida y coordinada" y "comprometidos con la defensa de su soberanía".

Tal y como ya apuntaron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, los países también insistieron en que " las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente ".

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF