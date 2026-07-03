La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este viernes 3 de julio a los aficionados a celebrar "con responsabilidad" de cara al partido del próximo domingo, cuando la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, después de que cuatro personas murieran durante los festejos por la victoria ante Ecuador en la capital del país esta semana.

Medidas en CDMX para el partido México vs Inglaterra

Durante su conferencia "La Mañanera del pueblo", desde Michoacán, la Mandataria Federal señaló que el gobierno de la Ciudad de México ha reforzado las medidas para evitar aglomeraciones en torno al Ángel de la Independencia, el principal punto de reunión de los aficionados, y pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.

"Es muy importante porque tiene que ser conjunta la responsabilidad. Obviamente, la jefa de Gobierno, entre otras cosas, lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de (avenida) Reforma para que no se concentren todos justamente pegados al Ángel de la Independencia", afirmó.

La Mandataria mexicana explicó que las autoridades trabajan en esquemas de movilidad y seguridad para distribuir a los asistentes.

"Entonces, en prácticamente todas las glorietas hay pantallas y se está trabajando para poder dar suficiente información de por dónde se entra, por dónde se sale, y está informando y trabajando la jefa de Gobierno y la Secretaría de Seguridad", indicó.

La Presidenta aprovechó para enviar un mensaje a la afición de cara al partido del próximo domingo en el Estadio Ciudad de México.

"Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad", dijo.

Destacó que la responsabilidad debe ser "individual" para evitar grandes aglomeraciones.

"Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio", agregó.

¿Qué pasó tras la victoria de México ante Ecuador?

Las declaraciones ocurren después de que cuatro personas fallecieran durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador el pasado 30 de junio. Tres de las víctimas murieron por asfixia y una más falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según autoridades capitalinas.

De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la selección mexicana en distintos puntos de la Ciudad de México, mientras que unas 484 mil se concentraron en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución.

Ayer jueves, las autoridades federales y capitalinas pidieron a la población evitar prácticas de riesgo durante los festejos, como escalar estructuras urbanas, participar en aglomeraciones peligrosas o realizar retos virales que puedan provocar lesiones o incluso la muerte.

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