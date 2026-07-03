Sader destaca resultados del programa Sabores del Campo

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado destacó los resultados que se han tenido con el programa Sabores del Campo, mediante el cual se acerca a los productores directamente a los consumidores. De acuerdo con la dependencia, hasta el momento se tienen registrados a más de 70 productores apoyados. Mediante este programa se realizan exposiciones de productores en diferentes sedes, como las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y en el Tianguis Dominical del Mercado de Abastos de Guadalajara.

Lee también: Detienen a sujeto señalado por la desaparición y muerte de trabajadores de call centers

Actualmente participan representantes de más de 40 municipios

Están presentados productores de huevo, de miel, de Jamaica, de vainilla, cajetas, quesos, lácteos, limón, entre otros. Actualmente participan representantes de más de 40 municipios, quienes comercializan frutas, Jamaica, vainilla, cajeta, quesos, café, miel, lácteos, huevo, cecina, chile de Yahualica, raicilla y otros productos regionales. "Lo estamos haciendo en zona metropolitana porque hay un consumo mayor, entonces primero queremos consolidarnos en zona metropolitana, luego Puerto Vallarta y ciudades; al final del día, lo que queremos dejar establecido es un mercado de pequeños productores", comentó Eduardo Ron.

De acuerdo con la dependencia, actualmente suman 70 productores los que están inscritos en el padrón. "Aquí el sol sale para todos y son diferentes segmentaciones de mercados; un productor que envía a Guadalajara un camión de plátanos o un camión de mangos, obviamente, no es sujeto de este programa, pero un pequeño productor de plátano que sí tenemos, precisamente su mercado es el del pequeño consumidor, en donde obviamente vende directo y vende a mejor precio", añadió Eduardo Ron.

Finalmente, el titular de la Sader agradeció el apoyo de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, que ya dio acceso al tianguis dominical para que los productores puedan estar vendiendo cada domingo. Cecilia Osorio Estrella, productora de huevo e integrante de Sabores del Campo, señaló que el programa ha contribuido al crecimiento de pequeños y medianos productores.

“Tenemos un año participando nosotras como productoras de huevo”, dijo. "Pero hemos tenido la experiencia de un crecimiento porque somos pequeños y medianos productores los que estamos en Sabores del Campo, y nos ha ayudado a crecer, a ver más allá de lo local, lo regional, lo estatal y gracias a estos eventos hemos ido al alza", expresó la productora.

Te puede interesar: Recomiendan no llevar a niños ni adultos mayores a La Minerva por partido México vs Inglaterra

La presencia del Mercado de Productores de Sabores del Campo en 2025 y 2026

Durante 2025 y 2026, el Mercado de Productores de Sabores del Campo tuvo presencia en eventos como la Expo Agrícola Jalisco, Expo Ganadera, Congreso de las Estrellas, Mundo Jalisco y el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo, además de mantener sus ediciones periódicas en la Explanada de la SADER y el Mercado de Abastos. La dependencia también presentó Sonrisas del Campo, un pabellón interactivo que despertará el interés de niñas, niños y adolescentes por el sector agroalimentario, a través de experiencias lúdicas, tecnología y actividades enfocadas en la sostenibilidad.

La estrategia iniciará actividades durante julio en Lagos de Moreno y forma parte de una visión integral para fortalecer el relevo generacional en el campo jalisciense, acercando a las infancias al origen de los alimentos y al trabajo que realizan miles de productoras y productores en todo el estado.

AS