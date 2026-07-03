Profeco lanza urgente aviso a quienes viajen a EU para los cuartos de final del Mundial

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se ha encargado de supervisar constantemente los servicios de las compañías de comunicación, tanto dentro como fuera de México.

Ahora, con motivo de la aproximación de los cuartos de final del Mundial 2026, el organismo gubernamental ha reforzado la difusión de orientación en el tema de seguridad y prevención de cobros para los consumidores de estos servicios.

Debido al constante flujo de personas de todas las partes del mundo a nuestro país y viceversa por el Torneo Mundial de Fútbol, los servicios de telefonía móvil, los datos de navegación y demás medios de comunicación celular han aumentado su demanda. Es así como se insta a los usuarios a que permanezcan alertas ante las las tarifas por el uso de redes en el extranjero.

De esta manera, la Profeco estableció que deben haber lineamientos específicos en los planes manejados por tarifas.

¿Qué es mejor, la eSIM o el roaming?

Tanto para los aficionados como para los usuarios en general, contar con conexión móvil es fundamental en temas de seguridad, comunicación y logística. Acceder a los boletos virtuales, consultar mapas de las ciudades visitadas, solicitar transportes, entre otras cosas, dependen completamente de contar con internet.

A raíz de esto, la Profeco estableció una serie de lineamientos por medio de La Revista del Consumidor, para así mantener informados a los viajeros internacionales.

Roamig

El roaming, también conocido como itinerancia de datos, suele ser el método tradicional para contar con servicio de internet en el extranjero, manteniendo tu mismo número de teléfono. Este conecta tu dispositivo móvil a una red de compañía telefónica extrajera, y puedes utilizarlo con normalidad, es decir, puedes realizar llamadas, enviar SMS y usar tus aplicaciones sin ningún percance.

Es importante revisar los costos de las tarifas en caso de preferir este método, ya que se suele hacer el cobro por minuto, por mensaje o por megabyte consumido. Asimismo, se recomienda considerar los días que se estará fuera y considerar el tipo de plan actual.

eSIM

En cuanto a la eSIM o línea digital, es una gran opción para no quedarse desconectado al viajar al extranjero. Esta puede funcionar escaneando un código QR o por medio de una aplicación, permitiendo, igualmente, conservar el número de teléfono.

La desventaja es que en ocasiones solamente funciona para datos móviles, mientras las ventajas son que es una gran alternativa si se busca practicidad y cuidar el bolsillo.

Se recomienda revisar bien los planes y beneficios que ofrece este servicio y prestar atención a los términos y condiciones. También hay que considerar si el celular es compatible con la eSIM.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL