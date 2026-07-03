Caso Agronitrogenados: Cronología de una trama de corrupción que suma una nueva captura: Gilda Lozoya

La reciente captura de Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) marca el último capítulo de una larga trama de corrupción en el erario del país. El caso Agronitrogenados involucra transferencias secretas, una planta industrial chatarra comprada por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la persecución internacional de su hermano, Emilio Lozoya, cuyo historial judicial reactivó el interés público tras años de litigios y prórrogas.

El origen del fraude y las primeras denuncias

La historia comenzó entre junio y noviembre de 2012, cuando Gilda Lozoya presuntamente recibió cinco transferencias millonarias provenientes de la empresa Altos Hornos de México , propiedad de Alonso Ancira Elizondo, mediante la firma suiza fachada Tochos Holding Limited. En diciembre de 2013, con Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos, la paraestatal concretó la compra de la planta petroquímica por 257 millones de dólares, a pesar de que su valor real era de 58 millones de dólares .

De acuerdo con investigaciones de la organización Contra la Corrupción, el escándalo estalló en agosto de 2018 tras publicarse un reportaje que expuso las anomalías. Para marzo y mayo de 2019, la empresa pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero, lo que derivó en una orden de aprehensión en contra de los involucrados el 25 de mayo de ese año.

De la huida a España a la extradición a México

Los acusados evadieron la justicia y se refugiaron en Europa. Alonso Ancira resultó detenido en Palma de Mallorca en mayo de 2019 , mientras que Emilio Lozoya fue capturado en Málaga en febrero de 2020 . Las autoridades de la nación europea autorizaron las extradiciones hacia la capital del país a mediados de 2020.

El exdirector de la petrolera llegó a territorio nacional en julio de 2020, donde un juez de control del Reclusorio Norte lo vinculó a proceso bajo medidas cautelares laxas que incluían el uso de un brazalete electrónico. Por su parte, Alonso Ancira pisó suelo mexicano en febrero de 2021, decretándose de inmediato su prisión preventiva.

Acuerdos, libertad y el sorpresivo arresto en el aeropuerto

El panorama jurídico cambió en abril de 2021, cuando Alonso Ancira obtuvo la suspensión de su proceso al firmar un acuerdo reparatorio por más de 200 millones de dólares . Emilio Lozoya pisó la cárcel en noviembre de 2021, aunque en enero de 2022 un tribunal revocó la prisión preventiva por este expediente en específico. Finalmente, en agosto de 2023, un juez federal suspendió el procedimiento contra el exfuncionario argumentando que el convenio económico de la siderúrgica también lo beneficiaba a él.

La aparente calma terminó el pasado jueves. A pesar de los recursos legales interpuestos para frenar la causa penal 211/2019, la FGR, ahora con Ernestina Godoy como titular, ejecutó de manera sorpresiva la orden de aprehensión vigente contra la hermana del exdirectivo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusada de lavado de dinero y de operar como prestanombres de la red familiar.

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FF