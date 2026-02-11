El Gobierno de México puso en marcha una plataforma digital para ubicar los más de 21 mil módulos de vacunación contra el sarampión que se encontrarán distribuidos en todo el territorio nacional.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar, presentó la herramienta que pretende ser un auxiliar en la campaña para contener el brote de sarampión que actualmente afecta principalmente al estado de Jalisco.

López Elizalde aseguró que hay dosis suficientes e indicó que el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a la población de 13 a 49 años de edad.

Refirió que se cuenta con 28 millones de dosis para aplicarse de inmediato: "Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026".

"La estrategia para contener el sarampión desde luego es vacunarse. Esta estrategia está probada en México y en el mundo por expertas y expertos. En el tema hemos tenido el acompañamiento técnico y también por parte de la OPS y la OMS [...]. Que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia. Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunar [...]" , explicó.

Apuntó que las infancias de entre seis meses y 12 años representan la población más vulnerable ante el sarampión. Reiteró la importancia de la vacunación para este sector de la población.

Contagios en personas jóvenes y adultos, por no completar esquema de vacunación

Comentó también que se están viendo contagios en personas jóvenes y adultos que no completaron su esquema en el pasado, por ello en las entidades con mayor incidencia se está vacunando a personas de 13 a 49 años que no recibieron vacuna o no completaron su segunda dosis.

"Si ya cuentas con tus dosis, estás protegida, protegido y no necesitas refuerzo", enfatizó el subsecretario de Políticas de Salud.

Informó que el gobierno diseñó la plataforma https://dondemevacuno.salud.gob.mx/ en la que se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para consultar los más de 21 mil puntos de vacunación en todo el país.

La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso cuenta con acceso directo a mapas desde un dispositivo móvil. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y las secretarías de Salud de los estados.

Zoé Robledo, director del IMSS, explicó la cobertura en sexenios pasados y apuntó que los más pequeñitos tienen coberturas de vacunación de entre 82 y 83%.

Recordó que desde 2021 se implementó un nuevo esquema de vacunación que es al año y seis meses después.

"La primera dosis protege muy bien, es una muy buena cobertura hasta 93-95%", dijo.

