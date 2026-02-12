Hallan a 71 personas con reporte de desaparición en cárceles de Jalisco

Un total de 71 personas de las que se tenían denuncias por su presunta desaparición fueron localizadas recluidas en distintas prisiones de Jalisco, dio a conocer este jueves el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

Los hallazgos, dijo, se lograron a partir de estrategias de cruces de información en conjunto con la Comisión de Búsqueda del Estado, colectivos de familias en busca de sus seres queridos, y de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de personas.

"Estos hallazgos los obtuvimos mediante el cruce de información en las bases de datos, así como en la confrontación de fotografías y de información con la que cuentan familias buscadoras", manifestó el secretario.

La estrategia incluye además el poder mostrarles fotografías y cédulas de búsqueda a las personas privadas de la libertad para conocer si, de casualidad, les conocen o les han visto dentro de los complejos penitenciarios.

De las 71 personas localizadas, dijo, 37 se encontraban en la Comisaría de Prisión Preventiva y 21 en el Reclusorio de Sentenciados, en el complejo de Puente Grande.

El resto se encontraba en otros centros de reclusión en el interior del Estado, añadió.

Lo anterior, señaló Juan Pablo Hernández, forma parte de la estrategia implementada desde 2025, que incluye el establecimiento de una sala de consulta de datos dirigida a familiares de personas desaparecidas, con el fin de realizar jornadas de atención a las familias buscadoras.

Añadió que la próxima semana se tendrá una nueva jornada de exposición de fotografías y cruces de información con la intención de verificar entre las personas privadas de la libertad hay alguien con alguna cédula de búsqueda activa.

Por último, el secretario hizo un llamado a las autoridades de otras entidades a sumarse a esta estrategia, pues considerando los buenos resultados de las jornadas en Jalisco, existe la posibilidad de que dentro de otros centros de reclusión puedan encontrarse a más personas en condiciones similares.

"Continuaremos con estas acciones que son parte de la estrategia integral especializada ante este tipo de crímenes que lastiman a las familias, no solo de Jalisco, sino de todo el país. Y estamos apostando mucho por esta estrategia, que bueno, todo suma, y seguramente en algunos otros reclusorios de otros estados pudieran estar en la misma situación. Entonces sería importante verificar si hay alguna persona con cédula de búsqueda en Jalisco o que tenga sus familias en Jalisco y que estén, probablemente, recluidas en algún otro centro penitenciario de algún otro estado", finalizó el secretario.

MB