Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental este viernes 13 de febrero debido a las partículas de ozono presentes en la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).La Fase I de la contingencia entró en vigor a las 21:30 horas del jueves y continuó vigente hasta las 07:30 horas de este 13 de febrero. Según la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), esta medida estará vigente hasta las 10:00 horas de este viernes.Luego de este tiempo, la misma dependencia emitirá actualizaciones sobre esta contingencia:Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.Deberán suspender su circulación:Las autoridades mantienen estas disposiciones con el propósito de disminuir la concentración de contaminantes en el aire mientras continúan las condiciones atmosféricas adversas en la región.