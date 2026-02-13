Viernes, 13 de Febrero 2026

¿Dónde revisar actualizaciones sobre Fase I de la contingencia ambiental en CDMX?

Te diremos en qué páginas puedes hacer consultas relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla este 13 de febrero

Autoridades de la CDMX mantienen la Fase I de la contingencia ambiental con el propósito de disminuir la concentración partículas de ozono en la Megalópolis. EL INFROMADOR / ARCHIVO

Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental este viernes 13 de febrero debido a las partículas de ozono presentes en la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Fase I de la contingencia entró en vigor a las 21:30 horas del jueves y continuó vigente hasta las 07:30 horas de este 13 de febrero. Según la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), esta medida estará vigente hasta las 10:00 horas de este viernes.

Luego de este tiempo, la misma dependencia emitirá actualizaciones sobre esta contingencia:

  • Puede continuar la Fase I de la contingencia atmosférica
  • La alerta puede retirarse
  • La contingencia puede avanzar a Fase II

¿Dónde monitorear las alertas atmosféricas?

Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.

Hoy NO circula

Deberán suspender su circulación:

  • Vehículos con holograma 2, sin excepción, de 05:00 a 22:00 horas.
  • Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0, de 05:00 a 22:00 horas.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, con placas que terminen en 9 o 0, en el mismo horario de 05:00 a 22:00 horas.
  • Vehículos que no porten holograma de verificación, como autos nuevos, antiguos, con pase turístico, placas foráneas o placas integradas únicamente por letras; a estos se les aplica la misma restricción que al holograma 2.
  • Taxis con holograma "00", "0", "1" o "2" que se encuentren dentro de los supuestos anteriores; en su caso, la restricción será de 10:00 a 22:00 horas.
  • El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula corresponda al criterio NON.
  • Vehículos de carga local o federal, que no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Las autoridades mantienen estas disposiciones con el propósito de disminuir la concentración de contaminantes en el aire mientras continúan las condiciones atmosféricas adversas en la región.

