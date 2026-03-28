Sheinbaum defiende nombre del Golfo tras polémica con Trump: Es Golfo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que la denominación correcta del llamado “Golfo de América” —expresión utilizada por el mandatario estadounidense Donald Trump— es “Golfo de México”. Esto ocurre luego de que el republicano retomara el tema durante el evento FII Priority, celebrado en Miami con inversionistas saudíes.

Durante una gira por Zacatecas, la mandataria subrayó que México no busca confrontaciones con el Gobierno de Estados Unidos, al que calificó como socio, además de reiterar su respaldo a los mexicanos que residen en ese país. Sin embargo, señaló que nuevamente se insistió en nombrar al Golfo de México como “Golfo de América”.

En ese contexto, Sheinbaum cuestionó al público sobre el nombre del Golfo, a lo que los asistentes respondieron de forma unánime: “Golfo de México”.

Sus declaraciones surgen luego de que Trump reavivara la polémica al comparar el posible cambio de nombre del Estrecho de Ormuz —zona estratégica por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— con la idea de denominarlo “estrecho de Trump”.

"¿Recuerdan el Golfo de México? Y un día dije, ¿por qué es el Golfo de México? Tenemos el 92 % del área que lo rodea, y (ellos) tienen un 8 %", recordó Trump, tras bromear sobre una llamada que sostuvo con Sheinbaum para impedir este cambio.

"Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Tiene la voz más hermosa", continuó.

El 20 de enero de este año, Trump bromeó con que aún se estaba a tiempo para rebautizar el Golfo de México a 'Golfo de América', a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

"Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (…) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", señaló.

Por su parte, Sheinbaum ha explicado en ocasiones anteriores que el nombre del Golfo de México está reconocido a nivel internacional desde 1607.

YC