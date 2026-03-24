Sheinbaum enviará iniciativa para crear Ley General contra el feminicidio en México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Senado de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de erradicar este crimen y combatir la impunidad en el país.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria subrayó que la propuesta busca garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer sea minimizada o mal clasificada, como ha ocurrido en algunos casos donde se ha señalado erróneamente como suicidio.

Sheinbaum explicó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es obligar al Ministerio Público a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento. Además, se plantea implementar turnos continuos para evitar interrupciones en las investigaciones, así como reforzar las políticas de prevención.

La titular del Ejecutivo destacó que, al tratarse de una Ley General, todas las entidades federativas deberán armonizar sus legislaciones para su correcta aplicación.

Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que la iniciativa contempla una reforma constitucional que facultaría al Congreso para establecer un tipo penal homologado de feminicidio en todo el país.

Entre los puntos clave, se reconocen nueve razones de género para tipificar el delito, como antecedentes de violencia, signos de agresión sexual o relaciones de poder. También se establecen penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de sanciones para la tentativa y multas económicas.

Agravantes, imprescriptibilidad y pérdida de derechos

La propuesta incluye 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o que el crimen ocurra frente a sus hijas o hijos. Asimismo, se contempla que el delito sea imprescriptible, es decir, que pueda ser perseguido sin límite de tiempo.

De aprobarse, las personas responsables perderían derechos como la patria potestad, la tutela o la custodia, además de quedar inhabilitadas para ocupar cargos públicos.

También se prevé la creación o fortalecimiento de fiscalías especializadas, así como la continuidad de los procesos judiciales sin interrupciones.

CORTESÍA/GOBIERNO DE MÉXICO

Atención integral a víctimas y medidas de prevención

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, explicó que la ley contempla un enfoque integral para víctimas directas e indirectas.

Entre las medidas se incluyen atención médica y psicológica urgente, asesoría legal gratuita, acceso a la verdad y la justicia, así como apoyos sociales para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Además, se prohibirá la difusión de imágenes de las víctimas en plataformas digitales y se garantizará la entrega digna de los cuerpos a sus familias.

En materia preventiva, se impulsarán campañas de concientización, registros nacionales de feminicidios y la creación de una Comisión Especial para atender a familiares de víctimas, así como programas de apoyo institucional.

Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca establecer un marco legal uniforme que permita mejorar la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida y avanzar en su erradicación en México.

YC