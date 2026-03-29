Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 29 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga