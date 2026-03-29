Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 29 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

