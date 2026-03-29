Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 29 de marzo informa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 30 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

