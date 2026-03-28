Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México

El Grupo Interinstitucional encargado de responder al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México dio a conocer que, gracias a las labores conjuntas de mitigación, control y limpieza, l as playas del litoral se encuentran actualmente libres de residuos , manteniéndose además bajo control la afectación ambiental.

A través de un comunicado, señaló que se ha intervenido en un total de 39 playas, abarcando más de 480 kilómetros de costa, así como zonas ecológicamente vulnerables —como manglares y esteros—, con especial énfasis en áreas de Veracruz y Tamaulipas.

El grupo integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa, así como autoridades estatales y municipales, detalló que hasta el día de hoy se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante.

En cuanto a las acciones en altamar, se han recolectado 40 toneladas de contaminante para evitar el arribo de hidrocarburos a las playas.

Asimismo, el GI indicó que los recursos desplegados han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero.

Abundó que derivado de la activación del Plan Nacional de Contingencias y los planes locales correspondientes, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación.

Realizan trabajos de investigación en la Sonda de Campeche

De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo , con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen.

De acuerdo con el Grupo se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes.

"Las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable", indicó.

SV