Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México

El Grupo Interinstitucional encargado de responder al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México dio a conocer que, gracias a las labores conjuntas de mitigación, control y limpieza, las playas del litoral se encuentran actualmente libres de residuos, manteniéndose además bajo control la afectación ambiental.A través de un comunicado, señaló que se ha intervenido en un total de 39 playas, abarcando más de 480 kilómetros de costa, así como zonas ecológicamente vulnerables —como manglares y esteros—, con especial énfasis en áreas de Veracruz y Tamaulipas.El grupo integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa, así como autoridades estatales y municipales, detalló que hasta el día de hoy se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante.En cuanto a las acciones en altamar, se han recolectado 40 toneladas de contaminante para evitar el arribo de hidrocarburos a las playas.Asimismo, el GI indicó que los recursos desplegados han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero.Abundó que derivado de la activación del Plan Nacional de Contingencias y los planes locales correspondientes, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación.De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen.De acuerdo con el Grupo se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes."Las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable", indicó.SV