Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 29 de marzo prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 4 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque