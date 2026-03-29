Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 29 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este domingo 29 de marzo prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 4 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

