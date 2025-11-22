Sheinbaum defiende la 4T y presenta avances del Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no volverá a lo que calificó como “el régimen de corrupción y privilegios”, y destacó que su gobierno avanza junto al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Hay algunos, muy pocos, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios, pero les decimos: no más. México sigue el rumbo de la Cuarta Transformación de la vida pública”, expresó.

Durante su participación en la presentación del Plan General Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, Sheinbaum reiteró su compromiso con el principio fundamental de la 4T : “primero los pobres”. Aseguró que los recursos públicos ya no están destinados a las élites políticas y económicas.

“Por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. El dinero es del pueblo de México, nunca más de los poderosos”, señaló.

La Mandataria también mencionó al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quien llamó “un indígena mixteco” , destacando que su llegada al cargo se debe a la reforma que permitió la elección del Poder Judicial.

“¿Ustedes creen que, sin la elección del Poder Judicial por parte del pueblo, habría hoy un indígena como presidente de la Corte? Estamos en una nueva etapa y la mayoría de los mexicanos respaldan la transformación”.

Entre gritos de “¡No está sola!”, Sheinbaum enfatizó que su gobierno tiene origen en la lucha social y que los principios de su movimiento no se negociarán.

“Nunca traicionamos lo que somos. Venimos de un movimiento social, llegamos para servir al pueblo y tenemos como principio no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Oaxaca ni al de México”.

Acciones del Plan Lázaro Cárdenas en la Mixteca

Acompañada por el gobernador Salomón Jara Cruz, Sheinbaum recordó que el plan lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas, quien dedicó parte de su vida a esta región tras concluir su mandato presidencial. Explicó que Lázaro Cárdenas Batel, hijo del general y actual titular de la Oficina de la Presidencia, está al frente del proyecto.

Las acciones anunciadas para la Mixteca incluyen:

Caminos y pavimentación

Continuación de la construcción de caminos en toda la región.

Inversión en 2026 igual a la destinada en 2025 para obras municipales.

Recursos especiales para caminos artesanales.

Infraestructura de salud y atención universal

Mayor cobertura médica en zonas rurales.

Más centros de salud con médicos, enfermeras y brigadas comunitarias.

Instalación de Farmacias del Bienestar en antiguas tiendas de abasto.

Educación e infraestructura escolar

Mejoramiento de escuelas en la región.

Construcción de nuevas preparatorias para que los jóvenes estudien cerca de sus comunidades.

Agua y saneamiento

Reparación de plantas de tratamiento a partir del próximo año.

Programa especial de ollas de agua para comunidades.

Economía social y artesanías

Programa de apoyo a artesanas y artesanos de la Mixteca, con venta a precio justo en todo el país.

Al evento también asistieron Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar; y Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otros funcionarios.

