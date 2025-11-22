Una jueza federal rechazó la solicitud de libertad anticipada que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz solicitó tras más de 8 años de permanecer en la cárcel y cumplir el 95% de su condena. Desde el año 2000, al menos una veintena de exgobernadores han sido procesados y sentenciados como Duarte. Sin embargo, muchos más podrían sumarse a la lista luego de que distintos señalamientos de irregularidades ponen en la mira a varios gobernadores y exgobernadores.

Al momento, la mayoría de los exmandatarios procesados son del PRI, pero investigaciones periodísticas han documentado también distintas irregularidades y presuntos delitos cometidos por gobernadores morenistas en el periodo de 2018 a 2024.

Los señalamientos pesan sobre mandatarios y exmandatarios como Rubén Rocha (Sinaloa); Rutilio Escandón (Chiapas); Cuitláhuac García (Veracruz); Cuauhtémoc Blanco (Morelos); Alfonso Durazo (Sonora); Delfina Gómez (Estado de México); Adán Augusto López, Carlos Merino y Javier May (los tres de Tabasco) y Rocío Nahle (Veracruz).

Los señalamientos e investigaciones también han alcanzado a Manuel Velasco de Chiapas (PVEM), Ricardo Gallardo de San Luis Potosí (PVEM) y a Samuel García de Nuevo León (MC). Todos ellos sin ser procesados.

El más señalado es el periodo de Cuauhtémoc Blanco en Morelos: entre 2019 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación señaló el gasto irregular de 3 mil 269 millones de pesos, por parte de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal. Además, en enero pasado el gobierno encabezado por Margarita González, de Morena, presentó cuatro denuncias penales por 40 mdp en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la administración de Blanco.

En Veracruz, la actual administración morenista de Rocío Nahle denunció posible daño patrimonial en la Secretaría de Salud del estado por más de mil 600 millones de pesos durante la administración de Cuitláhuac García, también morenista.

En Tabasco, la polémica se da por el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, grupo criminal que opera en aquella entidad. Bermúdez, quien se encuentra en calidad de detenido, fue secretario de Seguridad estatal durante los mandatos de Adán Augusto López – actual senador y ex secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador – y Carlos Merino.

Al gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas, la ASF le detectó más de 4 mil millones de pesos en posibles desvíos de recursos, siendo también otro de los más señalados por probables actos de corrupción.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB