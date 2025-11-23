Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 23 de noviembre anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 17

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

