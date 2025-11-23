Domingo, 23 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este domingo 23 de noviembre anticipa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 17

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

