Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 23 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

