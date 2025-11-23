Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 23 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala