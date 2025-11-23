Domingo, 23 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 23 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 24 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones