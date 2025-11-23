Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 23 de noviembre prevé que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 27 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 29 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

