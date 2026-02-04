Este miércoles, desde " La Mañanera ", Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex (Petróleos Mexicanos) presentó la disminución de la deuda que mantiene la empresa productiva estatal con proveedores. Compartió resultados financieros, operativos y de inversión del organismo y destacó que la tendencia de endeudamiento heredada del periodo neoliberal fue revertida .

Aseguró, además, que está incrementando su fortaleza y sostenibilidad financiera, tras reducir su deuda en 2025 a su nivel mínimo en 11 años, mejorar su calificación crediticia y elevar la inversión productiva, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la soberanía energética.

" El objetivo central, todos ustedes lo conocen, es el fortalecimiento de la soberanía energética, beneficio del pueblo de México ", señaló el funcionario. "Durante el periodo neoliberal, efectivamente, la deuda financiera de Pemex creció en 129 por ciento. Esa tendencia se ha revertido", afirmó, al detallar que el saldo de la deuda se redujo en 2025 en 20 mil millones de dólares respecto a 2018, el nivel más bajo en los últimos 11 años.

Sheinbaum: Procesar petróleo es fundamental

Pese a que Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con compromisos acumulados por 84 mil 500 millones de dólares la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que existen avances en favor de la empresa productiva .

"Hoy Pemex se recuperó. Procesar petróleo en México es fundamental", dijo, y subrayó que el país cuenta con ocho refinerías en operación, lo que ha permitido reducir importaciones de combustibles.

Sheinbaum: Procesar petróleo es fundamental. EFE/ I. Esquivel

Resultado colaborativo

Rodríguez Padilla subrayó que este desempeño es resultado de la coordinación con la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Secretaría de Energía.

"No es un dato aislado, refleja disciplina financiera, planeación rigurosa, eficiencia operativa y una coordinación estrecha con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía", dijo.

Uno de los elementos clave, añadió, fue el pago a proveedores. "Con ese programa y los recursos generados por la empresa, el pago a proveedores alcanzó más de 390 mil millones de pesos", lo que permitió "recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país".

Según el director, esta estrategia fue reconocida por los mercados. " Por primera vez en 11 años ha mejorado la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, calificación que refleja la credibilidad y confianza en las acciones adoptadas para garantizar la sostenibilidad de nuestra querida empresa petrolera ", afirmó.

En el ámbito operativo, Pemex reportó la estabilización de la producción y un aumento anual de más de 122 mil barriles diarios, así como un procesamiento de crudo de 1.5 millones de barriles diarios, incluida la refinería de Deer Park, en Texas, Estados Unidos.

"Nuestro margen de refinación es positivo y ha alcanzado un promedio de 12 dólares por barril. La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México", sostuvo.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, respaldó los resultados y destacó que "por primera vez en 2025 se redujo en 20 % la deuda de Pemex total" , un avance reconocido por Moody's, Fitch y Standard and Poor's, que mejoraron la calificación crediticia de la empresa.

