La Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles 4 de febrero que una eventual participación del Gobierno de México en la investigación relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein dependerá de una solicitud formal de las autoridades de Estados Unidos, ante la aparición de nombres de figuras políticas, empresariales y públicas de distintos países.

"Es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos", señaló la Mandataria al ser cuestionada sobre la posible implicación de ciudadanos de este país mencionados en dichos archivos.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron en medio de una renovada atención pública sobre los documentos vinculados a Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores y quien murió en prisión en el año 2019, mientras enfrentaba cargos federales.

En los últimos días, la difusión y revisión de archivos judiciales y testimonios relacionados con el caso ha generado reacciones en distintos países, ante la aparición de nombres de figuras políticas, empresariales y públicas.

En las listas han aparecido nombres de empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, aunque según han señalado las autoridades, ser mencionado en los expedientes no significa que las personas hayan cometido algún delito.

Sheinbaum no mencionó si existe una solicitud oficial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que México colabore en las indagatorias y tampoco se refirió a nombres específicos ni a posibles investigaciones internas.

México y Estados Unidos mantienen acuerdos de cooperación judicial y asistencia legal mutua, que permiten el intercambio de información y colaboración en investigaciones penales de carácter transnacional, siempre que exista una petición formal de las autoridades competentes.

Los documentos hechos públicos la semana pasada han revelado la relación de muchos ciudadanos conocidos con el pedófilo que murió en la cárcel en agosto de 2019, tales como la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit; el magnate Elon Musk; o Bill Clinton, que debe comparecer en el Senado de Estados Unidos para explicar esta conexión.

