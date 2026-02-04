Cuaresma y Semana Santa 2026: Calendario, eventos clave y días que no se come carne

El Miércoles de Ceniza, que este año cae el próximo 18 de febrero, marca el inicio de una temporada sumamente significativa para los miembros de la Iglesia Católica, pues inaugura el periodo de Cuaresma. Esta, junto con la Semana Santa, son unas de las celebraciones más importantes de la religión, puesto que se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.

El transcurso de estas fechas implica para los creyentes la ejecución de ciertas costumbres relacionadas con la fe, además de un periodo vacacional para algunos.

En este contexto, te compartimos cuáles son las fechas clave de la Cuaresma y la Semana Santa, y los días en que no se debe comer carne.

Calendario de la Cuaresma y Semana Santa 2026

Miércoles de Ceniza

Este año, el Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero. En este día, los fieles se congregan en las iglesias para la imposición de ceniza en la frente, marcando la forma de una cruz, mientras el representante emite frases como "polvo eres y en polvo te convertirás" o "arrepiéntete y cree en el Evangelio", invitando así a la reflexión.

Cuaresma

La Cuaresma representa un periodo de preparación para la Semana Santa, motivo por el cual la iglesia invita a los creyentes a hacer ayuno y evitar el consumo de carnes rojas los viernes, además de hacer penitencia. Como lo menciona su nombre, la duración de la Cuaresma es de 40 días, referenciando los días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su vida pública.

En 2026, la Cuaresma abarcará del miércoles 18 de febrero al jueves 2 de abril.

Todos los viernes en que no se come carne

Todos los viernes, desde el 20 de febrero hasta el 27 de marzo, los católicos deben evitar comer carne, de acuerdo con la tradición. Esta es la lista de días:

20 de febrero

27 de febrero

6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

27 de marzo

Semana Santa

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante este periodo, se realizan diversas actividades relacionadas con la fe y la conmemoración de los últimos días de vida de Jesús y su posterior resurrección.

Domingo de Ramos (29 de marzo): Este evento recuerda el pasaje bíblico en el que Jesús es recibido con palmas y aclamado como rey en Jerusalén.

Este evento recuerda el pasaje bíblico en el que Jesús es recibido con palmas y aclamado como rey en Jerusalén. Jueves Santo (2 de abril): Se conmemora la Última Cena, donde Jesús dio el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo.

Se conmemora la Última Cena, donde Jesús dio el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Viernes Santo (3 de abril): Día de la crucifixión y muerte de Jesús.

Día de la crucifixión y muerte de Jesús. Sábado de Gloria (4 de abril): Este día representa en tiempo en el que Jesús estuvo en el sepulcro.

Este día representa en tiempo en el que Jesús estuvo en el sepulcro. Domingo de Resurrección (5 de abril): En este día se festeja la celebración más grande del cristianismo, pues Jesús triunfa sobre la muerte y el pecado. Su resurrección juega un papel fundamental en la fe de los creyentes, quienes mantienen firme su convicción de una vida eterna.

MB