Marcha de trabajadores del Metro CDMX; ruta y horario

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) no ha obtenido una respuesta satisfactoria a sus demandas de mejoras laborales, por lo que este miércoles llevará a cabo una manifestación en las calles de la Ciudad de México.

El llamado a la marcha fue emitido el 29 de enero mediante un comunicado en el que se reclamaba la falta de presupuesto para materiales y refacciones necesarias para el mantenimiento de las vías y otras instalaciones fijas, además de “otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan”. En los días posteriores y hasta ayer, no se lograron acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de México.

Como se anunciaba en el mismo comunicado, la marcha de hoy comenzará a las 15:30 horas (3:30 p.m.) desde la estación del Metro Balderas, en la intersección de avenida Chapultepec y avenida Niños Héroes, hasta el Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo un mitin con la finalidad de dar a conocer a la opinión pública la situación que enfrentan y exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados, buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte.

El llamado es para todos los trabajadores del Metro.

¿Qué exigen los trabajadores del Metro?

Entre sus demandas se encuentran:

Rehabilitación del Sistema de Transporte Colectivo

Compactación salarial de las plazas de pie de escalafón

Revisión de áreas de trabajo peligrosas e insalubres

Entrega de ropa de trabajo, equipo de seguridad y protección personal, entre otros requerimientos a los trabajadores.

Además, exigen el cumplimiento de los acuerdos adoptados, como el funcionamiento de la clínica médica de Tláhuac de la Línea 12, construida desde la inauguración de la Línea Dorada. Asimismo, el SNTSTC pugna por que el mantenimiento de los trenes de dicha línea sea realizado por el personal del STC, y no por empresas externas como CAF.

De igual manera, demandan ser incorporados a los trabajos de rehabilitación de las líneas 3 y A.

También solicitan que se revise el cajón del túnel, se instale el equipo de comunicaciones TETRA, se reponga el cableado de energía dañado de la línea 2 y se adquieran aparatos para el cambio de vías.

