Este lunes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido "cada vez más fuerza" y "dejó de cumplir su labor" , aseveraciones que surgen durante el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán.

"La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso, pues, no puede ser [...] Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza", dijo la Mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum urge a la diplomacia

Ante la escalada bélica en Oriente Medio, Sheinbaum urgió a recuperar el papel de la "política diplomática multilateral", ya que, a su juicio, "quien paga" las consecuencias de la guerra es la población civil .

La Jefa del Ejecutivo señaló que no es un asunto de si "uno está de acuerdo con un régimen u otro", porque "quienes sufren" son los ciudadanos, de modo que llamó a alcanzar una solución pacífica para así "evitar las guerras".

"Es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la Carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, respeto a la autodeterminación de los pueblos", recalcó.

Asimismo, Sheinbaum añadió que si hay algún país donde haya "violación a los derechos humanos", la solución debería encontrarse en el marco multilateral y no "a partir de invasiones o guerras" .

"Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición. Y siempre es buscar la solución pacífica", insistió, al recordar que esa postura está recogida en el texto constitucional de México.

Preguntada por si Estados Unidos podría seguir siendo tomado en cuenta como una sede del Mundial 2026 después de los ataques contra Irán, apuntó que ese es "otro tema", porque el objetivo de este torneo es fomentar la "comunicación entre los pueblos" y que el deporte "te lleve a la paz".

"Pero lo que se busca con las Olimpiadas, con los mundiales, pues es enaltecer la relación pacífica de los pueblos y de los gobiernos; entonces, hay que avanzar hacia ello, siempre", concluyó.

Tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

