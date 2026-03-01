El pasado sábado, se anunció la muerte del atolayá Alí Jameneí en Irán, tras ataques en conjunto llevados a cabo por Estados Unidos e Israel. Junto con el ataloyá, fallecieron otros seis altos líderes del régimen.

El presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu llamaron al pueblo iraní a levantarse y "recuperar" su país .

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", escribió Trump en redes sociales. Advirtió sobre "bombardeos intensos y precisos" que, según dijo, continuarían durante toda la semana e incluso después, como parte de un ataque letal que Estados Unidos ha justificado como necesario para desactivar la capacidad nuclear del país.

Por su parte, Netanyahu declaró desde sus redes sociales que la ofensiva contra Irán aumentará de forma significativa "durante los próximos días".

"Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más durante los próximos días", afirmó el mandatario desde la azotea de la Kiriá, una de las principales bases de la unidad de inteligencia del Ejército israelí situada en Tel Aviv.

¿Qué es un "ataloyá" y qué representa su ausencia en Irán?

Ataloyá

Los ayatolás, según información de El Orden Mundial (EOM) —el medio de análisis internacional y geopolítica de referencia en español— son una de las principales figuras de autoridad dentro del chiismo . Se trata de clérigos expertos en la jurisprudencia islámica ; son considerados líderes espirituales y una pieza fundamental en la política de países como Irán o Irak. La palabra viene del árabe y significa "señal de Dios".

Un ayatolá tiene una gran independencia doctrinal, de modo que la visión religiosa de algunos puede diferir tanto en contenido como en alcance respecto a otros.

El privilegio de interpretar el islam y emitir juicios les otorga no sólo poder religioso, sino una gran influencia política; sin embargo, sus doctrinas sólo tienen vigencia mientras estén vivos. Sus fatuas expiran en el momento de su muerte.

Influencia política

En Irak e Irán los ayatolás son más importantes. Controlan el sistema político de la República Islámica desde la revolución de 1979, liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. Están presentes en toda la cúpula de poder iraní y su visión religiosa marca el rumbo político del país .

Alí Jameneí fue uno de los marají más poderosos. Por otro lado, salvo excepciones como Mahmud Ahmadineyad, casi todos los presidentes iraníes desde la Revolución han sido ayatolás.

Irán, tras la caída de Alí Jameneí

Testigos presenciales en Teherán dijeron que algunos residentes estaban regocijándose, tocando silbatos y festejando en la capital iraní luego del fallecimiento del ataloyá en turno.

"No paro de llorar. No sé cómo está mi familia en Irán porque volvieron a cortar el internet", declaró Nastaran Mortazavi, ceramista persa quien emigró a Canadá debido a la situación política de Irán bajo el régimen musulmán.

Sobre la muerte del ayatolá, mencionó que "ojalá no hubiera muerto así. El pueblo de Irán quería verlo capturado con vida, esposado, humillado, expuesto por la persona vil que es. Quería verlo enfrentar la justicia".

Con información de EFE.

