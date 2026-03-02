Sinaloa arranca marzo con saldo rojo; van 7 asesinatos

Sinaloa arrancó marzo con un saldo rojo y en este arranque se registraron siete personas asesinadas.

Con siete nuevos asesinatos violentos inició el mes de marzo, en los municipios de Culiacán, Escuinapa y Mazatlán ; dos de las víctimas, identificadas como Julio César y Miguel Ángel, fueron atacadas a balazos cuando circulaban sobre la autopista Benito Juárez, cerca del entronque con el aeropuerto.

Las autoridades de la Guardia Nacional y la Policía Estatal fueron notificadas de que los ocupantes de un Nissan Sentra, color blanco, habían sido víctimas de un atentado a balazos por los ocupantes de otra unidad que lograron darse a la fuga.

Julio César "N" y Miguel Ángel “N” fallecieron a causa de las heridas de bala que presentaron, por lo que el que conducía la unidad perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se estrelló contra un árbol, muy cerca del entronque al aeropuerto de Culiacán.

En el fraccionamiento Santa Fe, de la capital del estado, dos personas del sexo masculino de apariencia jóvenes fueron asesinadas con impactos de armas automáticas; una de las víctimas quedó al volante de una camioneta tipo Suv, de color negro, y la segunda víctima a un costado de la unidad.

Los hechos tuvieron lugar en una zona comercial de dicho sector de la parte oriente de la capital del estado, en donde los peritos judiciales determinaron que la camioneta presentaba varios impactos de bala, en los cristales y la carrocería.

Carlos "N", de 34 años de edad, fue asesinado a balazos cuando conducía un vehículo por el fraccionamiento Los Cerezos, en la parte norte de la capital del estado; la agresión se registró por la calle de Los Pinos.

Sobre la avenida Antonio López Sáenz, de la colonia Flores Magón de la ciudad de Mazatlán, una persona del sexo masculino, presuntamente ciclista, fue asesinada de varios disparos efectuados desde corta distancia, cuando esta se encontraba en un negocio de reparación de llantas, el cual presentó daños en su mobiliario.

La última víctima, aún no identificada, fue encontrada en la parte posterior de su vivienda en la comunidad del Rincón del Verde, en el municipio de Escuinapa; el cual vestía con equipo táctico y presentó varios impactos de bala.

Una de las versiones, es que esta persona fue sorprendida por personas armadas que irrumpieron su hogar y lo asesinaron a balazos para luego abandonar el lugar sin ser visto por las autoridades que patrullan la zona.

