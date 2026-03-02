Este 2 de marzo, durante la madrugada, fue detenido Gerardo "N", alias "El Congo", presunto integrante de la célula delictiva (de nombre desconocido) que habría atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre durante el Festival de las Velas.El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desde sus redes sociales.El funcionario declaró que "El Congo" fue aprehendido tras una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC, encabezada por la Fiscalía de Michoacán. Aunado a este caso, se le vincula con la extorsión a productores de aguacate y limón, además de propiciar agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan. Se presume que operaba bajo el mando de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", detenido en noviembre de 2025.Carlos Alberto Manzo Rodríguez era el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien murió la noche del 1 de noviembre en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.Se dio a conocer de forma preliminar que, al iniciar ese evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente.Horas antes del ataque, Manzo Rodríguez realizó un recorrido por las principales calles de la zona centro, desde donde hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.El magnicidio de quien fungió como alcalde de Uruapan ha dejado, hasta el momento, la detención de nueve personas, incluyendo la más reciente.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF