Este 2 de marzo, durante la madrugada, fue detenido Gerardo "N", alias "El Congo", presunto integrante de la célula delictiva (de nombre desconocido) que habría atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo , el pasado mes de noviembre durante el Festival de las Velas.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desde sus redes sociales.

Lee también: Localizan vehículos con llantas ponchadas en López Mateos tras detonaciones

Detalles de la detención

El funcionario declaró que "El Congo" fue aprehendido tras una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC, encabezada por la Fiscalía de Michoacán.

Detención de "El Congo" anunciada por Omar García Harfuch. X / @OHarfuch

Aunado a este caso, se le vincula con la extorsión a productores de aguacate y limón, además de propiciar agresiones a grupos rivales y homicidios en Uruapan. Se presume que operaba bajo el mando de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", detenido en noviembre de 2025.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien murió la noche del 1 de noviembre en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.

Se dio a conocer de forma preliminar que, al iniciar ese evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente .

Horas antes del ataque, Manzo Rodríguez realizó un recorrido por las principales calles de la zona centro, desde donde hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Los detenidos hasta ahora

El magnicidio de quien fungió como alcalde de Uruapan ha dejado, hasta el momento, la detención de nueve personas, incluyendo la más reciente.

Samuel "N" : se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, y que contaba con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

: se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, y que contaba con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022. Josué Elogio "N", alias "Viejito" : trabajaba como taxista y, posterior a su detención, se llevaron a cabo tres cateos en inmuebles ubicados en Uruapan, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, que darán más indicios para continuar con la investigación en curso.

: trabajaba como taxista y, posterior a su detención, se llevaron a cabo tres cateos en inmuebles ubicados en Uruapan, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, que darán más indicios para continuar con la investigación en curso. Jorge Armando "El Licenciado" : líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

: líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen. Ricardo "N" : persona encargada del traslado de los integrantes tras la agresión a Carlos Manzo.

: persona encargada del traslado de los integrantes tras la agresión a Carlos Manzo. Jaciel Antonio "El Pelón" : reclutador de personas para actividades criminales.

: reclutador de personas para actividades criminales. Gerardo "N" y Flor "N" : colaboradores de la célula delictiva.

: colaboradores de la célula delictiva. Alejandro Baruc "K-OZ" : jefe de célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF