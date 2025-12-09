Sheinbaum confirma diálogo con EU para mejorar el Tratado de Aguas

Durante su habitual conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que autoridades mexicanas se pondrán en contacto esta tarde con dependencias del Gobierno estadounidense para buscar “el mejor acuerdo posible” en el Tratado de Aguas bilateral, tras la fuerte advertencia que lanzó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluía un nuevo arancel del 5 % por incumplimiento.

“Ayer el presidente Trump dijo que iba a subir 5 % los aranceles si no cumplíamos con la entrega del agua; hoy, a las 14:00 horas (20:00 GMT), hay una reunión. Buscamos siempre el mejor acuerdo posible” , declaró la Mandataria este martes desde Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo destacó que, por parte de México, estarán presentes representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán.

Sobre el cumplimiento del acuerdo de aguas de 1944, Sheinbaum explicó que “no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua” solicitada por el gobernante estadounidense , que son 986,4 millones de metros cúbicos, por problemas físicos en el tamaño de los ductos y sequías presentadas en quinquenios pasados.

“En los años previos no se pudo entregar mucha agua porque no había agua, era imposible que se entregara. Fueron años de mucha sequía, particularmente en 2023 y en 2024”, señaló.

Sheinbaum reiteró que en el tratado dice que en “casos de sequías” extraordinarias se entrega en el agua “en el siguiente quinquenio” , y detalló que para este año se dio más agua de la debida, porque hubo más lluvias que en años previos.

También aseguró que el país está “en condiciones de cumplir con el tratado”, pero aclaró que de aquí al 31 de diciembre y para el 2026 “se debe tomar en cuenta cuánta agua se puede aportar” de acuerdo a la que existe y físicamente se puede conducir.

Sheinbaum destacó que se buscará el beneficio para ambos territorios, incluidos los agricultores de Texas, “quienes están demandando esta agua”.

Trump endurece presión por entrega de agua y advierte pérdidas al campo

La reunión bilateral de este martes se produce después de que Trump señaló que el país aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

Además, subrayó que si México no libera de inmediato 246,6 millones de metros cúbicos pendientes, según el Tratado de Aguas, los cultivos y el ganado de Texas serán seriamente afectados.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2 mi 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

