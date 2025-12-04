Así puedes postularte para trabajar en el Banco del Bienestar

Sea inicio o fin de año, hay una realidad ineludible y es que, contar con un trabajo y un sueldo estable siempre vendrá bien. El año 2025 está a la vuelta de la esquina y, como es habitual, uno de los propósitos más comunes para año nuevo tiene que ver con la adquisición de un buen empleo. Te tenemos buenas nuevas porque el Banco del Bienestar cuenta con una bolsa laboral que podría ser de tu interés. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo registrarse para aplicar a un trabajo del Banco del Bienestar?

Primero, lo primero, el Banco del Bienestar refirió que para aplicar a cualquiera de sus vacantes disponibles, el aspirante deberá abrirse un perfil en Portal Laboral, el cual permite subir la documentación requerida y postular.

Para poder acceder al portal y conocer todas las vacantes solo sigue los siguientes pasos:

Ingresa al Portal Laboral del Banco del Bienestar

Da click en la opción ‘Regístrate’

Proporciona tu correo electrónico

Crea una contraseña

Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Da click en ‘Aceptar'

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en un Banco del Bienestar?

Posteriormente, recibirás un correo con la confirmación, ten a la mano los siguientes papeles en formato PDF que también te serán indispensable para el trámite y las vacantes:

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Acta de nacimiento

CURP

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Número de Seguridad Social (NSS)

Comprobante de domicilio

Certificado o cédula de profesional

Currículum

Una vez recibas un código de verificación y accedas con los datos de contraseña y correo, deberás indicar al Banco del Bienestar toda tu experiencia laboral: ya sea que tengas experiencia en ventas, manejo en efectivo, supervisión de personal, administración de Recursos Humanos o administración de Recursos Financieros, entre muchas más.

Después de concluir todos estos pasos, el Banco del Bienestar revisará el perfil postulado y, si se cuenta con una vacante que requiera tales conocimientos, la institución se comunicará con el aspirante.

Las Pensiones y Becas para el Bienestar son un conjunto de programas sociales, impulsados por el actual Gobierno de México. Estos, se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social, por lo que entrar a su bolsa de trabajo puede ser una buena oportunidad para conocer cómo trabaja el gobierno.

AO

