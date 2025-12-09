Estos son los trabajadores que sí tendrán día de descanso el 12 de diciembre

Este 12 de diciembre se celebrará la aparición de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, ¿será día feriado para los trabajadores en México? En esta nota te contamos todos los detalles.

Ante la cercanía por el aniversario de la aparición de la virgen guadalupana, la cual inaugurará el Maratón Guadalupe-Reyes y, mismo que se extiende hacia los primeros días de enero y, marca el inicio de los ofrecimientos y peregrinaciones decembrinas a la Basílica de Guadalupe.

Estas son las únicas personas que descansarán el 12 de diciembre

Aunque más de la mitad de la población mexicana sea católica, la realidad es que las fiestas religiosas rara vez se extrapolan a los días de descanso oficial dictados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) o por la Secretaría de Educación (SEP) para los estudiantes, por lo que no, este 12 de diciembre no será día de descanso para la mayoría.

Sin embargo, si es que se corre con la suerte de trabajar para una institución bancaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que cada 12 de diciembre es el Día del Empleado Bancario. Fue a través de sus redes sociales, que la CNBV refirió que este 12 se suspenderán, sí o sí, las actividades en todas las sucursales bancarias.

De esta forma, los bancos y la CNBV retomarán sus actividades con normalidad a partir del lunes 15 de diciembre.

AO

