Este martes, durante " La Mañanera ", el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Omar García Harfuch , ofreció más detalles sobre la explosión en Coahuayana, Michoacán , el sábado pasado. Declaró que, hasta el momento, se descarta que este siniestro sea un ataque terrorista.

En conferencia desde Palacio Nacional, el secretario señaló que, tanto ley tanto mexicana como internacional, detallan que actos terroristas buscan imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y en este caso, ocurrido el 6 de diciembre, fueron actos criminales para ampliar sus actividades, como ampliar rutas de trasiego de droga, extorsión, tráfico, y minería ilegal.

" Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO [Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada] en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. [...] En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto ", mencionó.

" ¿Se descarta entonces terrorismo? ", se le insistió.

" Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana, sino también por la ley internacional ", respondió.

Los sucesos en Coahuayana

El pasado sábado 6 de diciembre, se suscitó la explosión de un auto frente a la alcaldía de Coahuayana, Michoacán, y afuera de la base de la Policía Comunitaria local.

Tras presentarse el siniestro, autoridades municipales pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad estatales y federales para atender la emergencia, ya que el estallido causó daños a un kilómetro a la redonda, dejando afectaciones severas en la comandancia de la Policía Comunitaria, viviendas, establecimientos comerciales y en el Hospital Comunitario, según los primeros reportes.

Elementos de la policía comunitaria aseguraron que este hecho se trató de un atentado planificado y llevado a cabo por integrantes de la célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG) . Aseveraron que buscan ingresar y tomar el control de ese municipio.

Como resultado de este siniestro, seis personas fallecieron y algunas más se encuentran heridas. Luego de esto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada.

En un inicio, la delegación de la FGR indicó en un comunicado oficial que abrió una carpeta de investigación “ en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo ", sin embargo, el pasado domingo, la titular de la FGR, Ernestina Godoy , compartió un boletín en el que se declaraba que el organismo iniciaría las investigaciones por el delito de delincuencia organizada.

