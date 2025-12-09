El día de hoy, lunes 9 de diciembre en “La Mañanera” la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que a 14 meses del inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se presenta una disminución del 37% del promedio diario del homicidio doloso.

Cifra de homicidios dolosos en México baja

En el informe mensual del gabinete de Seguridad, presentado durante la conferencia matutina de este 9 de diciembre, Marcela Figueroa Franco detalló que, cuando inició el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se registraban 86.9 homicidios diarios. Esta cifra bajó a 54.7 en noviembre pasado, es decir, 32 homicidios menos por día.

"A 14 meses del inicio de la presente administración podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir al inicio de la administración, a noviembre de 2025 el mes que acaba de concluir, destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024.

"En los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum inició la administración de 86.9 homicidios diarios en el país y en noviembre de 2025 este promedio cerró en 54.7 [...] Esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024 lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia".

Señaló que con estos índices, noviembre de este año es el noviembre más bajo en los últimos 10 años.

Entidades que concentran el 51 % de homicidios en el país

En Palacio Nacional, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que siete entidades concentraron el 51% del total de homicidios dolosos del país en lo que va este año, en donde Guanajuato encabeza esta cifra con el 11%, le sigue Chihuahua con 7.6%, en tercer lugar se ubicó Baja California con 7.3%, le siguió Sinaloa con 7.1%, en quinto lugar el Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.7% y en séptimo lugar Michoacán con 5.5% del total nacional.

