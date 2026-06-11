La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que intentará asistir al Zócalo de la Ciudad de México para ver el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, aunque indicó que su asistencia dependerá de cómo se encuentren las cosas por las posibles protestas que se realizarán cerca de la zona.

"Vamos a ver, vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver. Dependiendo de cómo esté", declaró la Mandataria en su conferencia de prensa diaria.

A falta de pocas horas de que la Copa del Mundo 2026 arranque de manera oficial, Sheinbaum evitó confirmar a los periodistas el lugar exacto en el que verá el partido inicial, aunque manifestó su intención de ir al Fan Fest del Zócalo, la plaza pública y política más importante del país norteamericano.

"A ver cómo estén las cosas también", añadió al mencionar la posible presencia de protestas por la zona.

Sheinbaum pone en duda su asistencia al Zócalo por protestas

Desde que decidió regalar su entrada al partido inaugural del Mundial a una niña indígena, la Presidenta mexicana aseguró que su intención era ir al Zócalo para ver el encuentro "con el pueblo", si bien los últimos días ella misma puso en duda su asistencia ante la evolución de las marchas de distintos colectivos.

Cerca de la plaza capitalina está instalado un plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que existe el temor de que traten de boicotear el Fan Fest ante la presencia de la Mandataria.

Sheinbaum dijo que, si no acude al Zócalo, verá la jornada de apertura de la cita deportiva en otra de las dieciocho sedes de Ciudad de México que cuenta con pantalla gigante para los aficionados.

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México albergará el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio del mundo en recibir tres inauguraciones mundialistas, tras las de 1970 y 1986.

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MB