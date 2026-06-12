Sheinbaum destaca récord histórico de turistas extranjeros de enero a abril de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes desde " La Mañanera " que México registró récords históricos en materia de turismo en el primer cuatrimestre de 2026 con la llegada de 34.5 millones de visitantes extranjeros, 9.7 % más que el mismo periodo en 2025 , y tan solo en abril de 2026 se registraron 3.81 millones de turistas internacionales, 1.8 % más que en abril del año pasado.

"El pueblo de México está contento, hay felicidad y más ahora que ganó la Selección es una alegría mayúscula. México es maravilloso y además está de moda", destacó la Mandataria desde Palacio Nacional.

La imagen de México ante el mundo es de felicidad: Sheinbaum

A propósito de la victoria de la Selección mexicana en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, la Jefa del Ejecutivo resaltó que la imagen del país es de alegría y de felicidad, además de que demostró que es una potencia cultural.

" Fue una fiesta de México, muy, muy hermosa . [...] la sonrisa de ver a toda la afición y la no afición celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, la alegría. Eso es lo que se vivió ayer. Y yo estoy muy contenta", agregó.

Los datos de Turismo

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que entre enero y abril de 2026, los 34.5 millones de visitantes que llegaron al país tuvieron una derrama económica de 13 mil 259 millones de dólares (MDD); además, se registraron 16.5 millones de turistas, 5.5 % más; 4.88 millones de cruceristas, 13 % más, con un gasto de 426.9 millones, 16 % más.

Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional durante presentación de Secretaría de Turismo con datos actualizados de visitantes extranjeros en México. SUN / C. Mejía

Señaló que en abril se alcanzaron récords históricos: llegaron 8.3 millones de visitantes internacionales, 8.1 % más que en abril de 2025, y 1.25 millones de cruceristas, 31.5 % más, cuyo gasto alcanzó los 109.8 MDD, 36.4 % más.

Destacó que arribaron 41.3 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales e internacionales, destacando:

España, con +23.7 %

Colombia, +18.7 %

Brasil, +14.5 %

Francia, +13.8 %

Reino Unido, +11.9 %

Canadá, +9.99 %

China, +3 %

De igual forma, incrementaron los pasajeros extranjeros transportados en el Tren Maya con 39 mil 668, lo que representa 34.2 % más que en 2025; además, llegaron 35.9 millones de turistas nacionales a un cuarto de hotel, es decir, 344 mil más que el año pasado.

Destacó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2026, 5 millones 22 mil personas se dedicaron al sector turístico, lo que representa 51 mil personas más que en 2025.

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FF