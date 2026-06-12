La tensión bilateral aumenta ante la exigencia de Claudia Sheinbaum hacia el gobierno de Donald Trump: México demanda pruebas contundentes sobre las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. En medio de esta crisis, funcionarios de ambos países se reúnen hoy para discutir la delicada agenda de seguridad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que insistirá, al gobierno del presidente Donald Trump, que presente pruebas ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve mexicanos más .

Reunión de México con EU

Esta mañana, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Roberto Velasco, encabezará una reunión en materia de seguridad con autoridades estadounidenses y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras dependencias.

"Representantes de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa Marina, Guardia Nacional y vamos a insistir, por supuesto en el asunto de las pruebas. Ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema, pero no se toca ese tema porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace pues cerca de ocho meses, yo creo", señaló.

El 29 de abril pasado, Estados Unidos acusó a 10 mexicanos de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. La acusación contra Rubén Rocha Moya se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

También participarán funcionarios de la Embajada de EU y el embajador

Durante la conferencia matutina, la Mandataria señaló que este viernes se encontrarán subsecretarios encargados de la seguridad de ambos países. El martes pasado, el canciller adelantó que llevaría a cabo una reunión presencial con el secretario de Estado, Marco Rubio para mantener la cooperación en materia de seguridad y migración.

De acuerdo con el secretario Roberto Velasco, también participarán funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson. La reunión, explicó, servirá para revisar temas relacionados con la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas.

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OA