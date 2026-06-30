Sheinbaum celebra fallo de la Suprema Corte de EU que protege la ciudadanía por nacimiento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo referencia este martes a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la cual frenó una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática por nacimiento a hijos de personas indocumentadas o con permisos temporales.

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En su habitual conferencia matutina, la líder mexicana celebró el fallo de la Corte y reconoció el aporte de las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, destacando que dicho mandato protege a miles de familias que han construido su vida en territorio estadounidense.

"Por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión. Son mexicanas y mexicanos, y de otras nacionalidades, quienes tienen hijos que nacen en Estados Unidos", aseguró.

Sheinbaum recordó el caso de un trabajador deportado con quien conversó recientemente en Veracruz, quien tras vivir dos décadas en Estados Unidos tuvo que regresar a México, mientras su esposa e hijos permanecieron en aquel país.

Señaló que historias similares se repiten entre miles de connacionales que emigraron en busca de oportunidades laborales.

Migrantes mexicanos ayudan a la economía de México y EU: Sheinbaum

La Presidenta sostuvo que la migración mexicana respondió durante años a la falta de oportunidades económicas en el país, pero destacó que quienes se establecieron en Estados Unidos contribuyen de manera importante al desarrollo de ambas naciones.

"Es gente honesta, trabajadora. Encontraron trabajo allá porque había necesidad de esos trabajadores en Estados Unidos. Es gente de bien que ayuda a la economía de México y a la de Estados Unidos", afirmó.

Asimismo, recordó que los hijos de madres y padres mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen derecho a obtener la nacionalidad mexicana y, por lo tanto, pueden contar con doble nacionalidad al registrarse ante los consulados mexicanos.

Sheinbaum respalda a migrantes mexicanos ante discursos antiinmigrantes

Ante el clima de discursos antiinmigrantes que se ha intensificado en algunos sectores de Estados Unidos, Sheinbaum envió un mensaje de respaldo a la comunidad mexicana en el exterior.

"Son héroes y heroínas para nosotros, y siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación. México es grande y las mexicanas y los mexicanos son trabajadores en cualquier lugar donde estemos", declaró.

La mandataria federal aseguró que las y los migrantes representan un motivo de orgullo para el país por su esfuerzo y capacidad para salir adelante pese a las dificultades que enfrentaron al dejar sus comunidades de origen.

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