El pase a octavos del Mundial 2026 está en juego y la afición mexicana ya jugó su primera carta. Una "serenata" extrema buscó desvelar a la Selección de Ecuador, demostrando que la localía pesa desde la noche anterior al silbatazo inicial.

Decenas de seguidores del conjunto azteca cumplieron su amenaza y se reunieron a las afueras del hotel de concentración sudamericano. La intención no era celebrar, sino generar un entorno auditivo “molesto” para los rivales.

La movilización tuvo lugar en la exclusiva zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, durante la madrugada de este martes 30 de junio. Los aficionados aprovecharon la oscuridad y el horario para instalar su “fiesta” frente a las ventanas de los jugadores ecuatorianos.

Aficionados de México molestan a Ecuador

Para lograr su cometido, los fanáticos no escatimaron en recursos sonoros. Utilizaron bocinas de alta potencia, trompetas, megáfonos y hasta aceleraron motores de motocicletas para romper la tranquilidad del recinto.

El objetivo de esta acción era mermar el descanso y, en consecuencia, el rendimiento físico de los futbolistas ecuatorianos. En un torneo tan exigente, cualquier detalle puede inclinar la balanza en el terreno de juego. La situación obligó a la intervención de las autoridades capitalinas. Elementos de seguridad implementaron un operativo con vallas para replegar a los asistentes y restaurar el orden en las calles aledañas.

La afición de México cantando “ecuatorianos hijos de put@“ afuera del hotel de Ecuador para no dejarlos dormir JAJAJAJAJA.



Este es mi país, te amo México. pic.twitter.com/RgqMVh4EaQ— Roberto Haz (@tudimebeto) June 30, 2026

Tensión previa en el Mundial 2026

Este incidente suma un nuevo capítulo a la ya complicada travesía del equipo visitante, desde el retraso logístico, el cansancio acumulado y el clima, factores que pueden ser un desafío para Ecuador en su visita a México. Las redes sociales se inundaron rápidamente con videos de la ruidosa concentración. Mientras algunos usuarios aplaudieron la astucia y pasión de los locales, otros criticaron duramente la acción.

¡NO PARARON TODA LA NOCHE! ������



Batería, bocinas, autos y cánticos: la afición mexicana se hizo sentir afuera del hotel de Ecuador.

El ruido fue tanto que, cerca de la medianoche, algunos jugadores de La Tri se asomaron para ver qué estaba pasando ���� pic.twitter.com/j4RM8co6oP— Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2026

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¿Ventaja o falta de juego limpio?

Para un sector del público, estas prácticas cruzan la línea del respeto y atentan contra el fair p lay que promueve la FIFA. Señalan que los partidos deben ganarse exclusivamente con talento deportivo.

Sin embargo, la presión de los aficionados, así como su conmoción a horas previas del partido de su equipo, es un factor histórico en las justas mundialistas . Ahora, solo queda esperar si esta desvelada forzada tendrá un impacto real cuando el balón ruede en el Estadio Ciudad de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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