Supremo de EU frena orden de Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento

Este martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegal la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía automática para las personas nacidas en territorio estadounidense cuyos padres fueran migrantes indocumentados o tuvieran visados temporales. La Corte determinó que este derecho está protegido por la Constitución.

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En su resolución, el Tribunal señaló que “los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción” del país, por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

Supremo de EU mantiene la ciudadanía por nacimiento

La decisión fue aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que integran la Corte Suprema. Con ello, se mantiene una interpretación constitucional vigente desde hace más de 150 años, que reconoce como ciudadanos estadounidenses a prácticamente todas las personas nacidas dentro del territorio nacional, con algunas excepciones, como los hijos de funcionarios diplomáticos.

El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía, al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento.

Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento "totalmente" automática.

La orden de Trump y la disputa por la Decimocuarta Enmienda

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.

La orden, que afectaría a unos 255 mil niños al año, queda anulada con la decisión de hoy del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye "que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento".

El inquilino de la Casa Blanca acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.

El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que Estados Unidos es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando nace en su suelo , un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.

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Trump ha asegurado que la Decimocuarta Enmienda, que se aprobó tras la Guerra Civil para corregir el fallo "Dred Scott contra Sanford" de 1857 y garantizar ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, solo pretendía otorgar la ciudadanía "a hijos de esclavos".

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