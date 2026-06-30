Pemex reduce en más de 90% el valor de los envíos a Cuba

A través de un informe reportado a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que terminó con el envío de crudo a la isla de Cuba, luego de la orden ejecutiva emitida el 29 de enero pasado por el presidente estadounidense Donald Trump, que autoriza la imposición de aranceles adicionales a los productos procedentes de cualquier país que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba.

A través de la Forma 6K, dada a conocer la semana pasada por Pemex al Gobierno de EU, la paraestatal confirmó que suspendió, en el primer trimestre del año, los cargamentos de petróleo y gasolinas a la isla de Cuba mediante la filial conocida como "Gasolinas Bienestar", con la cual operaba los recursos a través de un esquema de "apoyo humanitario".

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que se haya frenado por completo el envío de combustible a través de todas las vías, pues en el periodo referido sí continuó enviando recursos a través de su subsidiaria "Servicios Logísticos Integrales Mumiya", sumando poco más de 85 mil 500 barriles entre enero y marzo pasados, es decir, unos 900 barriles diarios.

En el informe, Pemex afirma que este envío es legal, pues afirma que "las ventas de Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V. se realizan bajo contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes", ya que se efectúan bajo procedimientos que permiten comprobar que dichas ventas se hacen en cumplimiento con la legislación aplicable.

Lo anterior ocurre, además, en el marco en el cual, a partir del 31 de marzo pasado, la filial de la petrolera mexicana, Gasolinas Bienestar, cambió su nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, y es a través de esta nueva denominación legal que se realizan los envíos a la isla.

Las variaciones representan el pasar de "perdidas" a dinero real para Pemex, considerando que los recursos sí sean cobrados. El cambio en el esquema de exportaciones no implica que Pemex haya incrementado sus ganancias por las ventas a Cuba, sino que dejó de asumir un costo que anteriormente registraba como una aportación en especie.

Durante el primer trimestre de 2025, los envíos de petróleo y combustibles a la isla, con un valor de 3 mil 100 millones de pesos, fueron reportados como una contribución no recuperable, dado que, precisamente, eran enviados bajo el concepto de "ayuda humanitaria".

En comparación, durante el mismo periodo de 2026, las exportaciones de combustibles, valuadas en 256.2 millones de pesos, se registraron como ventas comerciales, lo que implica que los productos se comercializan a precio de mercado y generan un ingreso para la empresa.

En términos financieros, el beneficio para Pemex no radica en haber obtenido mayores utilidades por estas operaciones, sino en haber eliminado un esquema que representaba un desembolso sin recuperación. Con ello, las exportaciones dejan de significar un costo directo para la petrolera y pasan a formar parte de sus ingresos por ventas.

Durante el primer trimestre de 2025, los envíos de petróleo y combustibles a la isla, con un valor de 3 mil 100 millones de pesos, fueron reportados como una contribución no recuperable. ESPECIAL/Pemex

El documento explica que dicho monto equivale apenas al 0.2% del total de los ingresos de exportación de la compañía para mitigar preocupaciones de los inversionistas por las sanciones de Washington.

Fuera de estas especificaciones dadas al gobierno de Estados Unidos, el informe no detalla los envíos país por país, referente a las exportaciones o envíos de crudo o petróleo.

Pemex únicamente reporta las regiones destino del volumen de las exportaciones de petróleo crudo, siendo América el principal destino, con 240 mil 198 barriles enviados entre enero y marzo pasados.

Le sigue Europa, con 154 mil 287, y el "Lejano Oriente", con 11 mil 010 barriles enviados en el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con reportes históricos, Estados Unidos representa alrededor del 85% de todo el crudo que México envía a la región de América y que llega directo a las refinerías de la costa del Golfo en el país vecino.

"Al 31 de marzo de 2026, las ventas de exportación de Pemex a Estados Unidos ascendieron a 95.6 mil millones, lo que representa el 26.1 % de sus ventas totales y el 81.6 % de sus ventas de exportación", refiere el informe.

Para el caso de la región de Europa, los países que principalmente reciben el crudo mexicano son España, Países Bajos e India, mientras que en el "Lejano Oriente", que se constituye como un mercado secundario, los cargamentos llegan a Corea del Sur y Japón.

Señala Pemex que su capital está en riesgo ante políticas externas

Aunque Pemex no atribuye el cambio en sus exportaciones respecto de Cuba a las medidas anunciadas por Washington, sí reconoce en el reporte financiero citado que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump podría afectar sus resultados de operación e incluso cita el ejemplo, reconociendo que "cualquier deterioro en la relación entre México y Estados Unidos podría limitar su acceso a mercados internacionales de capital".

"La evolución de la situación política y normativa en Estados Unidos, incluidos los cambios de gobierno y las políticas fiscales, de relaciones exteriores, de inmigración, de seguridad fronteriza y de otro tipo, podría seguir influyendo en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano, en los flujos de capital, en los niveles de inversión y en la situación económica de México, lo que podría afectar negativamente a la actividad de Pemex, los resultados de operación y la situación financiera", aseveró la paraestatal.

Fuera de estas especificaciones dadas al gobierno de Estados Unidos, el informe no detalla los envíos país por país, referente a las exportaciones o envíos de crudo o petróleo. ESPECIAL/Pemex

Afirmó también que las decisiones del país vecino "han aumentado la incertidumbre en torno a las relaciones entre Estados Unidos y México", incluyendo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en enero pasado que autoriza la imposición de aranceles adicionales a los productos procedentes de cualquier país que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba.

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"El efecto de esa orden ejecutiva, y de cualquier medida similar, sobre la economía mexicana y los resultados de operaciones sigue siendo incierto. Cualquier deterioro adicional en las relaciones entre Estados Unidos y México podría afectar negativamente a las condiciones económicas en México, limitar el acceso de Pemex a los mercados de capital internacionales y aumentar la volatilidad en los mercados en los que opera", dijo.

En este sentido, añadió, no se puede garantizar que los acontecimientos políticos o económicos en México y Estados Unidos, sobre los que no tiene control alguno, no vayan a tener un efecto adverso significativo en la actividad, situación financiera, resultados de operación, flujos de efectivo y capacidad para hacer frente al servicio de la deuda o liquidarla.

"Aunque las exportaciones petroquímicas de México a Estados Unidos siguen estando, en general, exentas de aranceles en virtud del T-MEC, cualquier cambio en las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, ya sea como resultado de la imposición de aranceles, la modificación, renegociación, no renovación o terminación del T-MEC, o por cualquier otra causa podría afectar negativamente a las industrias en las que Pemex opera, obligarlo a renegociar acuerdos comerciales o hacerle perder negocios, lo que podría afectar de manera significativa y adversa a la Emisora, los resultados de operación y la situación financiera", añade el documento.

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MB