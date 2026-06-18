Sheinbaum asegura que más de la mitad de las líneas telefónicas están registradas

Este jueves, desde " La Mañanera ", la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el registro de líneas telefónicas en México presenta un avance significativo. La Mandataria dijo que "más de la mitad están registradas" .

"El jueves que entra vamos a presentar sobre las líneas telefónicas. Para que todos puedan saber, el plazo era en junio y Pepe [José Merino], él mismo lo va a presentar la próxima semana.

Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro; más de la mitad están registradas . Entonces vamos a esperar esta semana para poder informar", declaró la Presidenta.

Además, la Mandataria señaló que el próximo jueves, Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informará sobre este registro telefónico.

Sheinbaum rechaza espionaje

"Es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quién no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas; es absoluta y totalmente falso", declaró.

Sheinbaum resaltó la importancia de registrarse para que los números de teléfono y los chips estén asociados a la identidad de una persona. " Eso ayuda mucho a [evitar] la extorsión telefónica y otros delitos ", los cuales se dan a través de llamadas y mensajes.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta destacó que México es de los pocos países en donde las líneas telefónicas NO están asociadas a una persona. Reiteró que son las compañías telefónicas quienes guardan los datos personales y no el Gobierno de México .

"La gente tiene muchas preguntas sobre si se daría de baja estos celulares, ¿habría una prórroga en caso de no registrarse?", se le preguntó.

"El jueves ya lo informamos; no queremos afectar a la gente, pero sí que se registren, que avance el registro; es muy importante, es poco tiempo, se hace rápido y nos ayudamos entre todos con ese registro", respondió.

Expertos advirtieron que padrón de líneas telefónicas podría aumentar mercado negro de SIM y robo de identidad y pidieron posponer fecha límite.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que al corte del viernes 5 de junio se habían registrado 56 millones 797 mil 762 líneas .

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FF