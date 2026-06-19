Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 19 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 38 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 23 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara