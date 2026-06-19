Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 19 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 38 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

