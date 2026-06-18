Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, compartió este jueves desde sus redes sociales que los gobiernos de Estados Unidos y México concluyeron la última de las negociaciones previas a la revisión formal del T-MEC el 1 de julio.

Una delegación mexicana encabezada por el secretario de Economía viajó a Washington para reunirse con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer. Se trata del segundo encuentro entre ambas partes tras el celebrado el 28 y 29 de mayo en Ciudad de México .

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Los temas principales de la asamblea bilateral

Según detalló Ebrard en redes sociales, durante la reunión se abordaron asuntos como las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.

"México presentó sus puntos de vista y sus propuestas, que deberán ser analizadas por nuestra contraparte", afirmó el secretario.

Ebrard ofrece las primeras declaraciones tras la segunda reunión en Washington con miras al T-MEC. X / @SE_mx

La tercera tendrá lugar la semana del 20 de julio en la Ciudad de México , según lo dio a conocer Economía en un comunicado emitido en mayo pasado.

¿Seguirá el T-MEC?

Los tres países deberán decidir si extienden el tratado en sus términos actuales por otros 16 años, hasta 2042, o si abren un proceso de revisiones anuales que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, llevaría a su expiración en 2036.

Tanto México como Canadá han expresado su disposición a renovar el T-MEC, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una postura ambigua y ha llegado a señalar que preferiría negociar acuerdos bilaterales con sus dos vecinos.

El miércoles, durante la cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que podría firmar la renovación del tratado, aunque reiteró su preferencia por que este deje de existir, al considerar que Estados Unidos no lo necesita .

El secretario mexicano de Economía había señalado que el principal punto de coincidencia con Washington es sustituir importaciones de Asia en sectores como farmacéutica, semiconductores y electrónica, donde la dependencia de México y Estados Unidos supera el 85 por ciento .

Este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Administración ha planteado varias alternativas para eliminar los aranceles y resaltó que su trabajo es tratar de convencer a Washington "de que lo mejor para Estados Unidos y México es que no estén los aranceles", al tiempo que defendió la "buena posición" del país en el mercado más grande del mundo frente a otras economías.

Con información de EFE.

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