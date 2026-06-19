Filiberto Frausto Orozco, secretario de la sección 34 de Zacatecas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), declaró que va a llegar la fecha en que tendrán que regresar, pero indicó que aún es incierto el día para levantar el plantón que mantienen en el Centro de la Ciudad de México.

Frausto explicó la movilización de día de ayer, en la que tomaron las oficinas de las afores, es para visibilizar “a quienes lucran” con los Fondos de Ahorro para el Retiro y “amasan grandes fortunas”.

“Seguimos con las acciones de protesta (...). No lo sabemos (si nos vamos a retirar), es poco probable que el día de mañana (hoy) se estuviese pausando nuestro paro nacional, esto tendría que ir a consulta de nuestros compañeros en los Estados”, reconoció el docente de Zacatecas.

Al admitir que maestros del magisterio disidente ya tienen cansancio, Frausto señaló que también hay una “convicción muy firme” y “determinación” para mantenerse en la protesta.

Señaló que “el fin del paro” lo decretaron desde el Gobierno desde hace varios días , pero “sin embargo continuamos”.

No descartó que el plantón en la Ciudad de México continúe hasta el próximo 24 de junio, día en que se tiene programado el partido de México contra República Checa en el Estadio Ciudad de México, y fecha en la que se celebra el cumpleaños de la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que el Gobierno espera que la CNTE levante el plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto, luego de sostener otra mesa de diálogo con la CNTE en la Secretaría de Gobernación.

Mario Delgado, secretario de Educación, exhortó al magisterio disidente “a iniciar una nueva etapa de trabajo. Estamos a tiempo de garantizar un cierre de ciclo escolar”, agregó, al tiempo que destaca acuerdos con la Coordinadora y reitera que la abrogación de la Ley del ISSSTE no va a ser posible “por responsabilidad financiera”.

El Universal

Inician mesas de justicia en Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) iniciaron “mesas de justicia”, tras las agresiones, robo y amenazas que denunciaron los docentes de la CNTE. Los maestros guerrerenses aseguran que fueron agredidos por la policía de la Ciudad de México el pasado 1 de junio.

CT